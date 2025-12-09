3 начина да подобриш кредитната си история
Важно е обаче да се знае, че кредитната история не е единственият фактор, който банките и небанковите финансови институции разглеждат. Освен нея се оценяват доходите, трудовата стабилност, задълженията към други институции и общият финансов профил. Въпреки това, добрата кредитна история е ключова, ако искате да изградите доверие пред кредиторите.
Ето три основни стъпки, с които можеш да подобриш своето ЦКР.
1. Плащай навреме и последователно текущите си задължения
Най-важната стъпка към по-добра кредитна история е редовното обслужване на всички заеми, карти или лизинги, които имаш. Дори малки просрочия се отбелязват в ЦКР и остават там до пет години след пълното изплащане на задължението.
Ако имаш няколко заема и се затрудняваш да помниш падежни дати и срокове, то в тази ситуация обединяването на задълженията може да бъде полезно. Рефинансираш всички задължения и плащаш само една месечна вноска. Това може да намали риска от пропуски.
Някои хора се обръщат към варианти за кредит с лошо ЦКР, предлагани от небанкови институции. Този подход може да помогне за преструктуриране или рефинансиране на задълженията, но трябва да се използва с повишено внимание и да се запознаеш много добре с условията на връщане. Обединяването на задълженията не подобрява кредитната история. Ефектът идва само ако новият заем се обслужва редовно и без забавяния.
2. Намали общото си ниво на задлъжнялост и поддържай добър баланс между доходи и разходи
Ключов момент, който ще помогне за по-добрата финансова стабилност е контролът върху общия размер на задълженията спрямо доходите ти. Кредиторите оценяват не само дали плащаш навреме, но и доколко финансово устойчив си в дългосрочен план.
Ако голяма част от месечния ти доход отива за покриване на вноски по кредити, това се възприема като висок риск. Стреми се общите ти месечни задължения да не надвишават 30 от нетния доход.
Това може да се окаже положителен сигнал за банките и небанковите финансови институции и да имаш възможност да получиш заем.
3. Потърси помощ от професионален кредитен консултант
Когато ситуацията изглежда сложна, консултация с кредитен консултант може да ти спести време, пари и грешки. Тези специалисти познават практиките на различните банки и небанкови финансови институции и могат да предложат конкретна стратегия за подобряване на кредитния ти профил.
Кредитният консултант може да:
анализира твоята кредитна история и да оцени шансовете ти за нов заем;
препоръча подходящи институции, по-гъвкави към клиенти с минали просрочия;
предложи варианти за рефинансиране или преструктуриране на задължения;
помогне да избегнеш рискови оферти и допълнителни разходи.
Важно е да се знае, че консултантът не може да изтрие или промени информацията в ЦКР, тъй като това е официален регистър, поддържан от Българската народна банка. Но той може да изгради стратегия, която с времето ще ти помогне да я подобриш.
Всеки български гражданин има право веднъж годишно безплатно да направи справка в Централния кредитен регистър на БНБ. Това е добра възможност да провериш дали няма неточности. Редовната проверка ти дава контрол върху финансовата ти репутация и ти позволява да реагираш навреме при проблем.
Подобряването на кредитната история изисква време, постоянство и реалистичен план. Няма магически начин за "изчистване“ на лошо ЦКР, но с редовни плащания, разумно управление на дълга и консултация със специалист резултатите идват постепенно.
Ако е имало проблеми в миналото, не се обезсърчавай. Всеки коректен месец е крачка напред към възстановяване на доверието. Доброто ЦКР е не само финансово предимство, но и отражение на твоята финансова дисциплина и лична отговорност.
