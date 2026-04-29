Служебният министър на туризма Ирена Георгиева проведе работна среща в сградата на Община Бургас с представители на местната власт и всички контролни институции, ангажирани с подготовката за предстоящия летен туристически сезон по Южното Черноморие, съобщина от Министерството на туризма, цитирано от Burgas24.bg.

"Успешен летен сезон може да бъде постигнат при отговорен подход от страна на всички заинтересовани – местна власт, бизнес и държавни институции“, заяви министър Георгиева.

Тя подчерта, че данните за резервациите на този етап са положителни и показват около 3% ръст.

По думите ѝ Министерството на туризма е засилило маркетинговите дейности на ключови пазари като Чехия и Полша, като паралелно се водят разговори с авиокомпании за разширяване на полетната програма и подобряване на свързаността.

Кметът на Община Бургас Димитър Николов, който беше домакин на срещата, отбеляза, че подобни координационни формати са утвърдена практика преди началото на всеки летен сезон.

"Очакваме той да е успешен. Първите положителни индикации от обновеното летище Бургас вече са факт“, посочи той и благодари на присъстващите кметове, заместник-кметове и представителите на институциите за активното взаимодействие.

Представителите на общините по Южното Черноморие отчетоха от своя страна подготовката за предстоящия летен сезон.

Кметът на Община Несебър Николай Димитров подчерта, че тя е започнала още през зимните месеци и прогнозите за летния сезон са положителни. В същото време той постави конкретни проблеми, свързани с инфраструктурни затруднения в отделни курортни зони, както и с ограничените възможности за контрол върху краткосрочното отдаване под наем на апартаменти.

Заместник - кметът на Община Поморие Янчо Илиев заяви, че общината е в готовност за спокоен и успешен сезон, като отчете постигнат 10% ръст на туристите през предходната година и очаквания за надграждане на този резултат през 2026 г. Кметът на Община Приморско Иван Гайков акцентира върху развитието на културния календар, включително провеждането на мащабен музикален фестивал през летните месеци, който цели удължаване на туристическия сезон и повишаване на интереса към дестинацията.

Заместник-кметът на Община Царево Денис Диханов отбеляза, че подготовката за летния сезон тази година е започнала по-рано, което е позволило по-добра организация и напредък както в инфраструктурните дейности, така и в културната програма. Заместник-кметът на Община Созопол Тодор Дамянов също заяви готовността на общината за сезона, като постави акцент върху необходимостта от развитие на морската свързаност с оглед облекчаване на автомобилния трафик.

Представителите на институциите отчетоха, че са предприети необходимите мерки за гарантиране на сигурността, медицинското обслужване и организацията на движението във връзка с предстоящия летен сезон. Представителите на контролните органи информираха за работата си и заявиха готовност за активния летен сезон.

От Регионалната здравна инспекция – Бургас информираха, че се осъществява постоянен контрол върху лечебното и общественото здравеопазване, като специален акцент е поставен върху качеството на морската вода. В областта функционират 49 пункта за пробонабиране, като към момента не са установени отклонения в качеството на морската вода в региона.

Българската агенция по безопасност на храните – Областна дирекция Бургас отчете, че през летния сезон обектите, които подлежат на контрол достигат около 1500, при наличен ресурс от 45 инспектори, като проверките ще бъдат засилени и ще се извършват както планово, така и по сигнали.

От Министерството на вътрешните работи - Бургас посочиха, че са предприети всички необходими мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността през летен сезон 2026, като се предвижда и командироване по Южното Черноморие на полицейски служители от Германия, Полша, Чехия и Румъния. Акцент в работата на МВР - Бургас отново ще бъде превенцията на престъпността и намаляването на пътнотранспортните произшествия при увеличен летен трафик.

Представителите на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас посочиха рисковете, които се повишават с нарастването на туристопотока в региона, свързани с нерегламентираното свободното къмпингуване и затрудненията в достъпа при необходимост на аварийни екипи поради неправилно паркирали автомобили.

От Български Червен кръст – Бургас подчертаха значението на превантивните дейности, свързани с водната безопасност, както и необходимостта от повече обучени водни спасители.

Представителят на Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас представи данни за значителното нарастване на работното натоварване през последните години – около 65 000 повиквания годишно, като около 40% от тях се реализират в летните месеци. Основните предизвикателства остават свързани с интензивния трафик, недостига на медицински кадри и необходимостта от обновяване на автопарка на ЦСМП - Бургас.

Представителите на Националната агенция за приходите и Дирекция "Инспекция по труда - Бургас“ също заявиха готовност за активен контрол през сезона, като подчертаха значението на спазването на трудовото и данъчното законодателство, включително при наемането на работници от трети страни.

По време на срещата служебният министър на туризма Ирена Георгиева обърна специално внимание на предстоящите промени, свързани с европейската регулация на краткосрочното настаняване. "Съгласно новия европейски регламент всички обекти за краткосрочно настаняване ще трябва да бъдат регистрирани в общ регистър и да разполагат с регистрационен номер. Само регистрирани обекти ще могат да бъдат предлагани чрез онлайн платформи за резервации“, подчерта тя. По думите ѝ това ще ограничи нерегламентираните практики и ще подобри контрола и прозрачността в сектора.

По време на срещата беше обсъдена и подготовката за домакинството на България на международното колоездачно състезание Джиро д’Италия. Министър Георгиева благодари на общините от Южното Черноморие за ангажираността в процеса и организацията, като отново подчерта значението на събитието за международния имидж на страната.

В заключение министър Георгиева заяви, че Южното Черноморие има всички предпоставки за силен туристически сезон, при условие че бъде запазена добрата координация между институциите. "Нашата обща цел е да представим България като сигурна, добре подготвена и привлекателна туристическа дестинация“, подчерта Ирена Георгиева.