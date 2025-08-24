ЗАРЕЖДАНЕ...
|30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
Холдингът беше създаден след водната кризата в Перник, с капитал от 1 милиард лева.
Според Бибов средствата се изразходват само за проекти на дъщерните ВиК дружества, които подпомагат изпълнението на европейските програми.
"Ако тези средства не бяха предоставени в последните години, проблемите в страната щяха да са много по-големи“, коментира представителят на "Български ВиК Холдинг“.
В Плевенско, където е проблемът е най-сериозен, 70% от водата се губи по мрежата и едва 30% стигат до чешмите. Причината е комбинация от остаряла инфраструктура и кражби, обяви Бибов.
"ВиК Плевен въведе мерки като зониране и намаляване на налягането, с които успя да ограничи загубите с 60–70 литра в секунда, но това не компенсира по-малкия приток от кладенците и водоизточниците“, допълни той.
В кризисния щаб се обсъждат допълнителни действия проучване на нови водоизточници и включването им в системата, ако са годни за питейни нужди.
Климатологът проф. Емил Гачев от БАН коментира, че проблемът е двустранен – съчетание между лошо управление и климатични промени.
"Последните пет години, четири от летата са сред най-сухите за последните две десетилетия. Наблюдаваме натрупване на сухи периоди, което бавно източва водния ресурс“, посочи той.
Според него инфраструктурата е ключът – загубите по мрежата трябва да бъдат намалени, защото вече не можем да разчитаме на обилни валежи да компенсират пропуските.
По думите му най-застрашени от безводие остават Северна, Североизточна и Източна България, но водната криза може да обхване и други части на страната.
"Не трябва да губим повече време. Нужно е европейските средства да се насочат целенасочено към най-критичните райони“, призова проф. Гачев.
