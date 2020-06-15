ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|36-ãîäèøíà æåíà áåç ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ ïî÷èíà îò êîðîíàâèðóñ ó íàñ!
Ñëó÷àèòå íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ, ïîòâúðäåíè ó íàñ êúì ìîìåíòà, ñà îáùî 3290. Îò òÿõ àêòèâíè ñà 1386. Èçëåêóâàíèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë êîíñòàòèðàí COVID-19, ñà 1730. Ñåäåì îò òÿõ ñà ðåãèñòðèðàíè çà èçìèíàëèòå 24 ÷àñà.
Â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù ñå íàìèðàò 244 ïàöèåíòè ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ, îò êîèòî 15 ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè.
Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâà, ÷å ëèöàòà-ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë, ïðè êîèòî å ïîòâúðäåí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ, ñà îáùî 318. Ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå íå ñà óñòàíîâåíè íîâè ñëó÷àè.
Îáùî 174 ñà ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèëà êîíñòàòèðàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ. Äâà íîâè ñìúðòíè ñëó÷àÿ ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Êàñàå ñå çà:
Æåíà íà 36 ã., çà êîÿòî íÿìà èíôîðìàöèÿ äà å èìàëà ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ;
Æåíà íà 45 ã. ñ ïíåâìîíèÿ, ñúðäå÷íî çàáîëÿâàíå è õðîíè÷íî íåâðîëîãè÷íî çàáîëÿâàíå.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3546
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/591 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 24 ìèí.
0
ïðåäè 25 ìèí.
0
ïðåäè 35 ìèí.
+2
ïðåäè 51 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Íîâèòå çàïîâåäè íà Àíàíèåâ âëèçàò â ñèëà îò äíåñ!
08:23 / 15.06.2020
Äâîéíî óáèéñòâî â Êàçàíëúê! Ìúæå íà 45 è 35 ã. îòêðèòè ìúðòâè è î...
07:55 / 15.06.2020
Àíäðåà ïðàâèëà ñåêñ ñàìî ñ òðèìà ìúæå - Êîáðàòà è äâàìà ïðåäè íåã...
20:32 / 14.06.2020
Áàáàòà íà àðåñòóâàíàòà ñ 1.4 ïðîìèëà øîôüîðêà: Ïèõà ãàçèðàíà âîäà...
20:11 / 14.06.2020
Òîçè ïúò Áîéêî Áîðèñîâ çàïîâÿäà íà ìèíèñòúðà íà çäðàâåîïàçâàíåòî
19:26 / 14.06.2020
Ïîðîÿò ñúçäàäå ãëàâîáîëèÿ âúâ Âàðíà, çåâçåöè ñå çàáàâëÿâàõà â ëîê...
19:27 / 14.06.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Íÿìà ïî÷èâåí äåí çà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð, èçäàäå íîâà çàïîâåä!
21:21 / 13.06.2020
Áîæêîâ èçáè ðèáàòà ñ ÷åñòèòêà çà Áîðèñîâ
09:08 / 13.06.2020
Îáðàò! Áàðîâåòå è äèñêîòåêèòå îòâàðÿò îò ïîíåäåëíèê!
19:00 / 13.06.2020
Ëþáèì íà õèëÿäè áúëãàðè íàø ìîðñêè ïëàæ ñòàíà îùå ïî-êðàñèâ!
16:11 / 14.06.2020
Êóí÷åâ ñå ÿäîñà â àâòîìîáèëà, ñðÿçà Ìàíãúðîâ ñ åäíî èçðå÷åíèå!
20:07 / 13.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà