|379 нарушения за 12 часа, някои от тях шофирали с над 190 км/ч. Глобите от тол камерите влизат в сила утре
"От снощи за 12 часа са регистрирани 38 хил. преминавания на три отсечки на АМ "Тракия", АМ "Струма" и Северната тангента в София, от тях 378 са нарушенията . Имаме абсолютни рекордьори с над 190км/ч и двама с 179, 51 от тях са шофирали с над 160км/ч.", обяви той
Проф. Асенов обясни, че те не се считат за нарушители, тъй като законът влиза в сила от 00:00 на 7 септември.
Национално тол управление е технически готово и интегрирано с МВР за предоставяне на информация за нарушения при движение със средна скорост.Към момента са сертифицирани 22 отсечки. Могат да се видят на сайта на тол управлението в секция "средна скорост", каза директорът.
"Всяка седмица ще сертифицираме нови отсечки, като амбицията е да се достигне покритие от 1200 км до края на годината", допълни той.
"Имаме информация от МВР за първи приоритетни 12 отсечки, за които 11 от тях ще се подава информация от 00:00 часа на 7 септември, а през следващата седмица ще бъде добавена и другата отсечка в района на Видин. Всяка отсечка отнема един ден", обясни професорът.
Още новини от Национални новини:
Нападнаха с брадва инспектори по труда при проверка
13:11 / 05.09.2025
13:11 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията...
12:20 / 05.09.2025
12:20 / 05.09.2025
Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
12:01 / 05.09.2025
12:01 / 05.09.2025
Томислав Дончев: Второто плащане по ПВУ се очаква в средата на ок...
11:37 / 05.09.2025
11:37 / 05.09.2025
Асен Василев: Искаме да излъчим кандидатура на президентските изб...
11:28 / 05.09.2025
11:28 / 05.09.2025
ДБ с нов законопроект за СРС, подали са сигнал срещу Пеевски в КП...
11:06 / 05.09.2025
11:06 / 05.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
15:53 / 03.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
17:02 / 03.09.2025
