38-годишен мъж стана второкласник
Автор: ИА Фокус 21:10
© bgonair
Тази година в Софийския затвор прага на училището прекрачиха малко над 260 ученици.

Повече от 40 години Средно училище "Св. Иван Рилски" посреща своите ученици в затвора. Лишените от свобода могат да се обучават от 1-ви до 12-ти клас.

В час по математика ученици от втори клас преговарят умножението.

Тони Георгиев става второкласник на 38 години и за него математиката се превръща в любим предмет.

"Искам да си обогатя знанията. Образованието е на първо място", казва Георгиев.

Тони излежава присъда за кражба, от която му остават 7 месеца. Той има една основна мечта – да се завърне при най-близките си.

"Представям си нормален живот да водя, не престъпен, да се върна при семейството си. Те са всичко за мен, много ми липсват", казва още затворникът.

С лесни примери учителите обясняват задачите по математика и не се сърдят, когато учениците правят грешки.

"На всеки показвам отделно, ако се затруднява. Опитвам се освен да ги науча, и да ги изслушвам за някои техни проблеми", сподели учителката по математика Даниела Петрова пред Bulgaria ON AIR.

Придобиването на знания не само обогатява, но и дава привилегии на лишените от свобода.

За по-горните класове се предлага и професионална квалификация – шлосер.

Зад решетките има много таланти, които обаче не остават скрити.

Всяка година в училището се провеждат различни тържества и концерти, в които затворниците участват с най-голямо желание – особено когато вече са научили буквите и числата.



