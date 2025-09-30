Новини
4-годишният Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг", е изписан от "Пирогов"
20:15
©
4-годишният Мартин, който пострада тежко при инцидент с АТВ в "Слънчев бряг“, е изписан от УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", пише NOVA.

Припомняме, че момчето беше тежко ранено в катастрофат с АТВ в "Слънчев бряг" на 14 август, когато тийнейджър помете три деца и двама възрастни на тротоар, след което се заби във фасада на хотел. Майката на малкото момче почина на 3 септември.

Известно е, че обвиняемият за трагедията в Слънчев бряг - полицейският син от Несебър Никола Бургазлиев, бе пратен в ареста след протест на прокуратурата.



