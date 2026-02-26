42 дупки в този участък само в едната посока на АМ "Тракия"
Тези данни не са изолиран инцидент, а симптом на системен проблем. България продължава да бъде без национална асоциация на асфалтопроизводителите, което означава, че страната ни няма представителство в European Asphalt Pavement Association. Липсата на професионално обединение лишава сектора от стандартизация, самоконтрол и прозрачност.
В същото време в страната регулярно се констатират случаи на некачествено положен асфалт – настилки с намалено съпротивление на триене, бързо образуване на коловози и масово появяване на дупки след всеки зимен сезон. Това поставя въпроса: кой контролира качеството и по какви стандарти?
Прегледът на нормативната уредба показва още по-тревожна картина – липсват конкретни изисквания за асфалтовите смеси в градска среда. Вместо това общините при обществени поръчки прилагат нормите, предназначени за републиканската пътна мрежа – стандарти, създадени за далеч по-високи натоварвания. Резултатът е двойно негативен: от една страна проектите за ремонт на градски улици се оскъпяват значително, а от друга – въпреки по-високата цена, качеството често остава компрометирано.
Допълнително, отказът на Агенция Пътна инфраструктура да създаде публичен регистър на сертифицираните рецепти за асфалтови смеси създава среда без прозрачност. Липсата на публичност означава липса на контрол, а липсата на контрол неизбежно води до съмнения за злоупотреби и корупционни практики. Когато работата се извършва "на тъмно", резултатът е видим по пътищата – разпадаща се настилка и застрашен обществен интерес.
Дупките по автомагистралата не са просто дефект в асфалта. Те са видимото доказателство за дълбок дефицит на управление, контрол и прозрачност в пътния сектор. А цената на този дефицит се измерва не само в милиони левове за ремонти, а в човешки животи.
Вътьо Казана
преди 30 мин.
Бре, да не би да има учудени? Хората дИца ранят, нал трябва да и ма ремонт на ремонта.:-)))))))
Виктор1
преди 41 мин.
Проблемът не е в липсата на регистър, а в това че много се краде. При положение че близо 40% от средствата ги искат обратно като бакшиш, то с останалите пари как да се построи нещо качествено, че да има и разумна печалба за строителя?
lars
преди 50 мин.
И аз гледам пепейското шосе от София до Пловдив, нито един ремонт от педофилите от ППДБ за тези четири години.
Garule
преди 1 ч. и 55 мин.
Между Сливен и Бургас е още по тежко положението... всъщност тя цялата държава е е една огромна кална дупка .
Даскала1
преди 2 ч. и 31 мин.
Какво сте се вторачили в 50 годишна магистрала. Я погледнете на изток от Чирпан. Боковото шосе повече прилича на междуселски път - коловзи, неравности...
