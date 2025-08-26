Новини
42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
Автор: Десислава Томева 16:30Коментари (0)0
© Фокус
През второто тримесечие на 2025 г. 1.3 млн. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 67.5%, са пътували само в страната, 25.8% - само в чужбина, а 6.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. броят на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 4.1%. Това показват данните на НСИ, цитирани от "Фокус".

Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години - 457.5 хил., или 36.3% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (73.2%) е при лицата на възраст 65 и повече години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 45 - 64 години (28.4% от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи.

Най-много туристически пътувания както в страната (50.6%), така и в чужбина (83.5%), са били с цел "почивка и екскурзия“.

Като самостоятелни са били регистрирани 1.6 млн., или 83.3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.3%, а на тези в чужбина - 58.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина, са тези за храна - 42.6 и 34.5%.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 296.83 лв. в страната и 858.55 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 280.95 лв. в страната и 1 234.39 лв. в чужбина.








Статистика: