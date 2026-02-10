50% от младите у нас вече разчитат предимно на изкуствения интелект
Младите хора въвеждат използването на генеративен ИИ в различни области на живота. Използването на генеративен ИИ за лични цели е по-често срещано сред младите хора (44,2%), отколкото сред общото население (25,1%). Както се очакваше, хората в по-младата възрастова група са по-склонни да използват инструменти с ИИ за формално образование (39,3%), в сравнение с 9,4% в общото население. За разлика от това, професионалната употреба е относително сходна между тези възрастови групи (15,8% срещу 15,1%), тъй като много млади хора все още не са навлезли на пазара на труда.
Сред страните от ЕС най-високият дял на хората на възраст 16-24 години, използващи инструменти за генеративен изкуствен интелект, е регистриран в Гърция (83,5%), Естония (82,8%) и Чехия (78,5%). Най-ниският дял е в Румъния (44,1%), Италия (47,2%) и Полша (49,3%).
