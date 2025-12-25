51 години от най-тежкото и шокиращо престъпление в съвременната история на България
©
Делчев, ученик от столицата, твърди пред разследващите, че е отишъл в общежитията, за да търси своята братовчедка, в която бил влюбен. Според него, момичето му изневерявало с "врагове на народната власт“. Преди нападението той гледа филма "Кръстникът“, който според някои свидетелства, го вдъхновява да се вживее в ролята на мафиот. Взема пистолет на баща си, 75 патрона и нож, и се отправя към студентските блокове, сменяйки няколко пъти транспортните средства, както би направил опитен шпионин.
В празничния ден пропусквателният режим в общежитията е по-лабилен. Делчев влиза в блок "Дървеница“ и отваря първата врата, която вижда. В стаята студентите от Виетнам празнуват рожден ден. Нападението започва, а стрелецът преследва всеки, който се опитва да избяга. Сред жертвите е бременна студентка с приятеля си.
Когато патроните свършват, Делчев спира за секунди, презарежда и продължава нападението. Във вакханалията се включват студенти, които успяват да обезоръжат убиеца. Стоян Агов и Исмет Север са ранени, докато се опитват да спрат стрелбата. След няколко минути на място пристигат органите на милицията и арестуват Делчев.
Новината е кратко съобщена в тогавашните медии: "Психично неустойчив младеж е извършил нападение в общежитие, има жертви.“ Детайлите остават скрити, а темата потъва в информационното затъмнение на Народна република България.
Според тогавашното законодателство, престъплението на Делчев се наказва със смърт. Тъй като обаче той е син на партиен кадър, младежът е обявен за невменяем и изпратен за лечение в психиатричната клиника на затвора в Ловеч. По пътя обаче Делчев е убит при опит за бягство, което според множество слухове е инсценирано с пряката намеса на Тодор Живков.
"Кървавата Коледа“ остава един от най-трагичните случаи на масово насилие в България, който показва как психическа нестабилност, насилие и липса на адекватна социална превенция могат да се съчетаят в катастрофален финал.
Още от категорията
/
Експерт: Няма изрична законова разпоредба в какъв ред да са изписани цените в левове и в евро - сега и от 2026 г.
17:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.