Днес ще бъде първото заседание на 52-ото Народно събрание.

То ще бъде точно в 10:00 ч.

В рамките на заседанието политическите формации ще представят своите приоритети и основните задачи, над които ще работят.

Очаква се да бъдат избрани председател зам.-председател на парламента.

В 52-ото Народно събрание влизат 5 политически формации.

Най-голяма е "Прогресивна България“ със 131 мандата, следвана от ГЕРБ-СДС с 39 депутати.

Вчеа пък след лидерска среща стана ясно, че "Продължаваме Промяната“ и "Демократична България“ ще се регистрират като отделни парламентарни групи - съответно с 16 и 21 народни представители.

ДПС също ще разполага с 21 мандата, а най-малката парламентарна група ще бъде "Възраждане“ с 12 депутати.

По традиция първото заседание ще бъде открито от най-възрастния народен представител – в случая това е Румен Миланов от "Прогресивна България“.