52 са новите случаи на COVID-19 у нас

© 52 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 713 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.



Един болен е починал, няма регистрирани като излекувани.



В болници за лечение остават 367 пациенти. От тях 41 са в интензивни отделения.



През последните 24 часа са поставени 5 дози ваксини.



Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 2; Варна - 9; Велико Търново - 2; Видин - 0; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 5; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 4; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 2; Разград - 0; Русе - 2; Силистра - 0; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 0; София град - 18; Стара Загора - 1; Търговище - 1; Хасково - 1; Шумен - 0; Ямбол - 1 души.