56-годишен мъж е пострадалият при пожара край Лясковец, спасени са 1800 овце и коне
Автор: Луиза Транчева 16:15Коментари (0)52
Три са сериозните пожари, които огнеборците от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново са гасили тази нощ. Това съобщи за "Фокус" Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР. Тя уточни, че инциденти са възникнали във Велико Търново, Лясковец и Павликени. 

Край Лясковец е се в запалила ферма за едър рогат добитък. Изгорели са между 80 и 100 глави едър рогат добитък. Пострадал е и 56-годишен работник.

"С тежки изгаряния той е настанен за лечение в русенска клиника. Спасени са над 1800 овце и коне, сеновал и част от покривната конструкция. В гасенето са участвали екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и сектор СОД", допълват от полицията. 

Малко по-късно екипи от старата столица са реагирали на сигнал за взрив на технологично съоръжение в Кроношпан. Задействали са се гасителните инсталации на предприятието и огнеборците са извършвали само охлаждащи действия.

"В края на нощта е получен сигнал за пожар в хлебозавод в Павликени. Екипи от В. Търново и Павликени са успели да спасят 2000 кв. м. сгради, 3 поточни линии и една пещ. Огънят е унищожил ел. пещ, поточна линия и покривна конструкция. Пострадали няма. Причините и за трите пожара предстои да се изясняват", обобщават от полицията..








