ЗАРЕЖДАНЕ...
6 години затвор за шофьора, убил семейство на АМ "Тракия"
©
Подсъдимият призна изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, и изрази съжаление за случилото се. Размерът на така наложеното наказание лишаване от свобода е в размер на 9 години, а след редуцирането с 1/3 е определен в размер на 6 години, съгласно чл.58а ал.1 от НК.
Със същата присъда Окръжният съд лиши подсъдимия Иса Йълдъръм от право да управлява МПС за срок от 7 години.
Подсъдимият бе признат за виновен в това, че на 13.07.2025 г. на автомагистрала "Тракия“, км 148+00, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил "Фолксваген Тоуран“ с белгийски регистрационен номер, е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице, а именно на Н. З. и Б. П. – престъпление по чл. 343 ал.3 пр.5 б. Б пр.1 вр. ал.1 б. В вр. чл. 342 ал.1 пр. 3 от НК.
Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.
Още по темата
Още от категорията
/
Разследване на ЕП срещу България: ЕС е дал 280 230 евро за ферма за миди в Черно море, която може да се окаже просто пясък
10:49
Инструкторът на младежа, причинил катастрофата с трима загинали: Добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел
19.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.