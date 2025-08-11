ЗАРЕЖДАНЕ...
|6-месечното бебе, което е с тежка черепно-мозъчна травма, след падане от люлка, е настанено в "Пирогов"
По-рано през деня ви съобщихме, че бебето е транспортирано с медицинския хеликоптер от Монтана до София.
На сигнала, подаден към Координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) се отзовава дежурният медицински екип д-р Вера Манолова и сестра Радослава Ангелова.
Първоначално бебето е настанено в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев“ – Монтана, но след преценка на медицинските специалисти и с оглед естеството на състоянието, е подаден сигнал за необходимостта от преместване в друго лечебно заведение.
След проведена консултация с доц. д-р Богдан Младенов, началник на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" , екипът на Координационната централа към ЦСМПВ разрешава и осъществява организацията за транспорта на малкия пациент до София.
Капитаните Велин Андреев и Здравко Илчев осъществяват полета между гр. Монтана и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина".
Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на доц. Младенов, поема бебето и го транспортира до спешната болница.
65 мисии са реализирани от екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха от началото на годината.
