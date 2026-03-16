Над две трети от българите страдат от проблеми със съня, а една трета е изложена на риск от сънна апнея, показват данните от Национално представително проучване за проблемите на съня, проведено през 2025 г. в България от новоучредената фондация "За Съня" и социологическата агенция Global Metrics. Изследването показва, че всеки трети българин се буди често през нощта, а всеки четвърти хърка, но цели ¾-ти от хора не осъзнават, че това може да е свързано с медицински проблем или заболяване. Резултатите определят българите като най-ранобудната нация в Европа, тъй като близо половината запитани стават преди 06:30. 41% обаче спят под нужните 7 часа на нощ.Най-срещаните проблеми със съня в страната са честото будене нощем, трудното заспиване, сутрешната умора и недостатъчният сън като цяло. Малкото и некачествен сън може да доведе до сериозни здравословни проблеми като инфаркт, деменция, диабет и други, а изследванията показват, че мъжете, които спят достатъчно, живеят с 5 години повече от тези, които спят по-малко. Проблемният сън, хъркането и чувството на умора и сънливост през деня са сред най-честите признаци на сънната апнея и въпреки че една трета от българите са в риск от тази болест, 80% от хората в България не знаят какво е това.Това са и причините за създаването на Фондация "За Съня", която обединява експерти и медицински лица с каузата за повишаване на обществената информираност относно значението на съня за физическото и психично здраве и качеството на живот в България. Фондацията ще провежда регулярни представителни проучвания за съня; ще организира информационни кампании, за да стимулира изграждането на устойчиви здравословни навици; и ще планира различни активности, които стимулират превенцията и лечението на сънните нарушения у нас."Данните в проучването показват недвусмислено, че българите или не са запознати, или са свикнали с проблемите и системно подценяват значението на съня върху качеството на техния живот." — коментира Лора Модева, ерготерапевт с дългогодишен опит в работата с пациенти със сънни нарушения и учредител на фондацията. - "Сънят е ключов фактор за здравето, продуктивността и качеството на живот на хората, а твърде рядко говорим за това сериозно. Затова създадохме фондация "За Съня", с която ще работим целенасочено за подобряване на информираността по темата в България. Благодарим на всички лекари, които застават зад каузата ни и ще работим заедно, за да обясним на хората, че качественият сън е разковничето за добър живот."По повод деня на съня и старта на новата фондация, резултатите в проучването коментираха медицинските експерти д-р Петър Чипев (специалист по медицина на съня, пулмология и фтизиатрия в МЦ Инспиро), д-р Петър Калайджиев (специалист по кардиология и сомнология в ИСУЛ) и д-р Мартин Стефанов (член на фондация “За Съня") в специална дискусия с водещ журналистката Сибина Григорова. “В нашата практика хората много често споделят за проблеми със съня. Това е нещо, което не се премълчава от пациентите, но често не се чува от лекарите. Време е да започнем да им обръщаме повече внимание.", коментира д-р Чипев. "Нужно е да се работи за превенцията, защото при нас пациентите идват когато вече имат кардиологични проблеми. А сънните нарушения са общ рисков фактор и причинител за заболявания на цялата гама сърдечно-съдови заболявания.", добави д-р Калайджиев.Проблемите със съня имат особено голямо влияние върху психическото и физическо здраве и качеството на живот на населението. Освен личен, те имат и сериозен социален, и икономически ефект, тъй като половината от хората с лош сън, признават, че губят над 2 часа продуктивност дневно. Ефектите на некачествения сън върху продуктивността на българите могат да бъдат оценени между 3 и 4,4 млрд. евро годишно. Това е около 4% от годишния БВП на страната.