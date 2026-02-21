670 снегорина са на терен: Каква е пътната обстановка в страната
Поради обилен снеговалеж и почистване временно е ограничено движението по някои пътни артерии. В Северозападна България - в област Монтана, е изцяло затворен за движение на всички видове МПС умастък от път I-1 Видин – Монтана – Враца. В областите Видин и Враца е ограничено преминаването на автомобили над 12 тона в посока Монтана.
За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
