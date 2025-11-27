Днес, Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност 7 лица за организирана престъпна група, свързана с корупция (чл. 321, ал. 3 НК), и постанови задържането им за срок до 72 часа.Обвинението спрямо тях е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26.11.2025 г. на територията на гр. София, гр. Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 НК (изпиране на пари).Действията по привличане и задържане на обвиняемите са по досъдебно производство, образувано от СГП, и след проведена на 26-27.11.2025 г. мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.При извършените претърсвания и изземвания, от които 37 са с предварително дадени разрешения от Софийски градски съд (СГС), а други в условията на неотложност, са приобщени множество веществени доказателства – различни по вид документи, мобилни телефони, лаптопи и други.Предстои на 29.11.2025 г. СГП да внесе в СГС искания за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо всички 7 обвиняеми.