77 души се заразиха с ковид в Бургас

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В болница се лекуват 835 души. 50 от тях са в интензивно отделение.



Излекувани са 1457 души. Починал е 1 болен.



През последното денонощие са били поставени 1 531 ваксини.



Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 32; Бургас - 77; Варна - 51; Велико Търново - 36; Видин - 11; Враца - 14; Габрово - 2; Добрич - 15; Кърджали - 3; Кюстендил - 25; Ловеч - 20; Монтана - 30; Пазарджик - 36; Перник - 14; Плевен - 30; Пловдив - 64; Разград - 2; Русе - 29; Силистра - 12; Сливен - 24; Смолян - 19; София област - 40; София град - 144; Стара Загора - 60; Търговище - 6; Хасково - 28; Шумен - 17; Ямбол - 19 души.