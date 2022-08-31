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77 души се заразиха с ковид в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 08:44 / 31.08.2022Коментари (0)77
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860 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Направени са теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал.

В болница се лекуват 835 души. 50 от тях са в интензивно отделение.

Излекувани са 1457 души. Починал е 1 болен.

През последното денонощие са били поставени 1 531 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 32; Бургас - 77; Варна - 51; Велико Търново - 36; Видин - 11; Враца - 14; Габрово - 2; Добрич - 15; Кърджали - 3; Кюстендил - 25; Ловеч - 20; Монтана - 30; Пазарджик - 36; Перник - 14; Плевен - 30; Пловдив - 64; Разград - 2; Русе - 29; Силистра - 12; Сливен - 24; Смолян - 19; София област - 40; София град - 144; Стара Загора - 60; Търговище - 6; Хасково - 28; Шумен - 17; Ямбол - 19 души.








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