ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени след инцидент в дом за възрастни хора в Карнобатско
Първоначално, чрез тел. 112 е получено съобщение за пожар в ел. табло в дома за хора с деменция в с. Огнен, повечето от които трудно подвижни, но дошлия на място полицейски автопатрул от служители на Районно управление - Карнобат констатирал, че пожар няма, само силно задимяване.
Двамата служители на реда оказали съдействие на персонала при евакуирането на 45-те обитатели на дома, работещ с максимален капацитет. Домуващите са изведени от мястото на инцидента, но двамата полицаи са леко обгазени от задимяването. Причината за задимяването е най-вероятно неизправно ел. табло, разположено в склад с нови памперси.
Домуващите възрастни хора са настанени в карнобатската болница, за да прекарат нощта, а полицейските служители след медицински преглед, са освободени за домашно лечение.
Вероятно от инфаркт в линейката, отвозваща пострадалите към болницата, починала 86-годишна жена от Бургас, най-продължително обитаващата дома за хора с деменция в с. Огнен. Двамата полицейски служители от Районно управление - Карнобат ще бъдат отличени от Директорът на ОДМВР Бургас старши комисар Владимир Маринов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нови правила за матурите: Какво се променя?
22:05 / 28.08.2025
Адвокат: Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на о...
21:15 / 28.08.2025
Адвокатът на обвинения в педофилия учител: Тя е проявявала интере...
19:22 / 28.08.2025
Пожар високо в Рила
19:22 / 28.08.2025
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българи...
19:23 / 28.08.2025
Паскал с четири обвинения
19:23 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Правителството отвори широко пътя за новата велоалея до "Крайморие"
16:20 / 27.08.2025
Нагла кражба от къща за гости в Китен
17:05 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета