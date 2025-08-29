Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени след инцидент в дом за възрастни хора в Карнобатско
Автор: Георги Кирилов 07:54Коментари (0)132
©
86-годишна жена е починала, а двама полицейски служители от Районно управление - Карнобат са леко обгазени, без опасност за живота, вследствие на инцидент в социален дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен, възникнал около 22.16 ч. на 28.08 т.г.

Първоначално, чрез тел. 112 е получено съобщение за пожар в ел. табло в дома за хора с деменция в с. Огнен, повечето от които трудно подвижни, но дошлия на място полицейски автопатрул от служители на Районно управление - Карнобат констатирал, че пожар няма, само силно задимяване.

Двамата служители на реда оказали съдействие на персонала при евакуирането на 45-те обитатели на дома, работещ с максимален капацитет. Домуващите са изведени от мястото на инцидента, но двамата полицаи са леко обгазени от задимяването. Причината за задимяването е най-вероятно неизправно ел. табло, разположено в склад с нови памперси.

Домуващите възрастни хора са настанени в карнобатската болница, за да прекарат нощта, а полицейските служители след медицински преглед, са освободени за домашно лечение.

Вероятно от инфаркт в линейката, отвозваща пострадалите към болницата, починала 86-годишна жена от Бургас, най-продължително обитаващата дома за хора с деменция в с. Огнен. Двамата полицейски служители от Районно управление - Карнобат ще бъдат отличени от Директорът на ОДМВР Бургас старши комисар Владимир Маринов.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нови правила за матурите: Какво се променя?
22:05 / 28.08.2025
Адвокат: Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на о...
21:15 / 28.08.2025
Адвокатът на обвинения в педофилия учител: Тя е проявявала интере...
19:22 / 28.08.2025
Пожар високо в Рила
19:22 / 28.08.2025
България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българи...
19:23 / 28.08.2025
Паскал с четири обвинения
19:23 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Правителството отвори широко пътя за новата велоалея до "Крайморие"
16:20 / 27.08.2025
Нагла кражба от къща за гости в Китен
17:05 / 27.08.2025
Актуални теми
Нивото на река Дунав в сантиметри
Откраднаха мощите на Св. Йоан Кръстител
Лято 2025
Световни квалификации - Мондиал 2026
Матури 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: