С въвеждането на еврото като официална валута в България, на 1 януари 2026 г., ще се извърши превалутиране на цените от левове в евро. Този процес ще продължи до 8 август 2026 г., като цените ще бъдат обозначавани едновременно и в двете валути.Цените в левове ще се изчисляват и показват в евро чрез разделяне на стойността в левове с точния курс на еврото – 1 евро = 1,95583 лева. Курсът е фиксиран и официално определен в Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98.След превалутирането сумите в евро ще се закръгляват до втория знак след десетичната запетая, съгласно стандартните математически правила. Ако третият знак е по-малък от пет, вторият знак остава непроменен, а ако е равен или по-голям от пет, вторият знак се увеличава с едно.Тези правила са задължителни за всички търговци, които трябва да обозначават цените едновременно в левове и евро.В периода на двойното обозначаване, който ще продължи до 8 август 2026 г., цените трябва да се изписват близо една до друга, като е задължително използването на еднакъв размер, вид и цвят шрифт за всички обозначения.Търговците са задължени да формират цените си прозрачно и добросъвестно. Всяко увеличение трябва да има обективно икономическо обяснение – като разходи за производство, доставка или продажба, нормативни промени или извънредни обстоятелства, които засягат себестойността на стоките.На касовите бележки цените ще бъдат посочени едновременно в левове и евро, което позволява лесна проверка на точността на превалутирането.До края на периода на двойното обозначаване търговците с годишен оборот над 10 млн. лв. ще публикуват ежедневно на своите интернет страници цените на стоки от голямата потребителска кошница. Комисията за защита на потребителите ще поддържа публичен онлайн портал с актуални данни за цените.