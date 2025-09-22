ЗАРЕЖДАНЕ...
|9-годишно патриотче: България трябва да има мнение!
"Започнах да чета книги, защото ми стана много интересна българската история. Баба и дядо ми разказваха за това как те са живели и за обичаите", сподели Евгени.
За него не е важно да има материални неща, а да чете повече книги.
"Всички използват изкуствен интелект. За мен е по-добре да седнем да прочетем книга, защото така научаваме повече неща", каза още момчето пред Bulgaria ON AIR.
От 5-6-годишен Евгени играе народни танци и призна, че заедно с баба си обичат много да танцуват.
На въпрос как разбира думата "независимост" той отговори, че България трябва да е свободна и да има мнение.
Евгени разкри, че любимият му експонат от личния му музей е тъпанът.
Малкият историк призова всички да пазят България и да помагат на хората, които имат нужда.
