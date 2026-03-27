Девет катастрофи са станали на АМ "Тракия" само за 6 километра. За това съобщават шофьори, които в момента пътуват.Припомняме, че времето е лошо и вали обилен дъжд, в по-високите части на магистралата около Вакарел и Ихтиман - обръща на сняг.Инцидентите са станали около 24-ти километър на АМ "Тракия".Шофирайте внимателно!