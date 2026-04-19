90-годишната Асие Алийска бе една от първите гласоподавателки в секцията в смолянското село Белев дол, съобщава ФОКУС.

Още рано сутринта възрастната жена отишла сама до секцията в селото, придвижвайки се с бастун, за да упражни правото си на глас, разказват местните жители.

Баба Асие дори е изразила желание да гласува с машина, но заради липсата на такава в секцията в селото е глласувала с хартиена бюлетина.