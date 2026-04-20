При обработени 96.41% СИК протоколи в РИК "Прогресивна България" на Румен Радев печели изборите с 44.732% от гласовете, предаде репортер на Burgas24.bg.

ГЕРБ-СДС все още са втори с 13.417%, а ПП-ДБ трети с 12.871%.

ДПС-НН са четвърта политическа сила с 6.668%, а "Възраждане" излгежда ще бъде последната пета формация в следващото Народно събрание с 4.307%.

Под прага за влизане в парламента са МЕЧ с 3.248%, "Величие" с 3.123%, "БСП-Обединена левица" с 2.977% и "Сияние", за която са гласували 2.927% от гласоподавателите