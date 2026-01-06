АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро без никакви такси до края на месец юни
Обмяната се извършва без лимит в сумите, като клиентите се обслужват спрямо наличностите, с които клоновете разполагат. За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 работни дни. Банките предоставят насоки на своите клиенти при обмяната на банкноти и монети единствено с цел улеснение и по-бързо обслужване. Например, при големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове, разполагащи с монетоброячни машини, за да се осигури максимално удобен и ефективен процес. Клиентите могат да се информират предварително чрез уебсайта на своята банка.
При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. В същото време, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), банките могат да изискат попълването на определени декларации и бланки, в съответствие с приложимата нормативна рамка.
От първия работен ден е осигурено достатъчно количество банкноти и монети в евро, така че както гражданите, така и бизнесът могат чрез банките да се снабдят с желаните суми в предпочетените номинали.
Асоциацията на банките в България активно комуникира постъпващи запитвания и въпроси от медии и граждани с цел изясняване на фактите и подобряване на информираността. Асоциацията участва в координацията на всички процеси, свързани с обмяната на левове в евро, както със своите членове, така и с Българската народна банка. По този начин се гарантира максимално плавен, прозрачен и удобен процес за гражданите и за бизнеса в съответствие с разпоредбите на ЗВЕРБ.
