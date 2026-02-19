АЕЦ "Козлодуй" работи на пълна мощност
©
В момента в шести енергоблок се извършва подмяна на консумативни елементи от турбинното оборудване. Процедурата е планова и не влияе върху работата на реактора или върху сигурността на електропроизводството. Централата продължава да изпълнява графика си и да поддържа високо натоварване.
По данни на експерти голяма част от оборудването може да бъде осигурено от европейски производители. При някои специфични компоненти обаче алтернативни доставчици извън Русия практически липсват. Такава е ситуацията с мембранните устройства на турбините, които играят ролята на защитни елементи и подлежат на задължителна подмяна през определен период.
За доставката на оригинални части е било необходимо провеждане на обществена поръчка и сключване на договор още през предходната година. Тъй като процедурата не е финализирана тогава, въпросът е останал за решаване от настоящото ръководство на централата.
АЕЦ "Козлодуй" остава ключов източник на електроенергия за страната и осигурява значителна част от националното производство, при стриктно спазване на изискванията за ядрена безопасност.
Още по темата
/
"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
10.01
Жечо Станков: Изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй"е двигател на националната енергийна сигурност
09.12
България договори стратегическо партньорство за осигуряване на финансиране за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй"
16.07
Жечо Станков: Амбицията на Министерството на енергетиката е седми блок на АЕЦ "Козлодуй" да бъде пуснат в експлоатация през 2035 г.
20.06
Още от категорията
/
Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хора, които не могат да разчетат адрес на български
17.02
Vivacom е Работодател на годината и получи още три отличия за устойчиво развитие и екипна култура
16.02
С нарастването на доходите цените в сектора на услугите имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.