"Не, управляващите не ни убедиха, че това е единствената възможна сметка за нашите пари. Нямаше никаква промяна в съдържанието на бюджета, тъй като той беше гласуван така, както беше предложен. И това е причината да нямаме промяна в позицията. Ние междувременно направихме предложения, с които смятаме, че това не е единственият възможен бюджет. Предложихме мерки, които да намалят разходите с 1 милиард и 200 милиона лева, така че да компенсират увеличаването на данъчно-осигурителната тежест“. Това коментира пред bTV Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ."Надяваме се това нещо да бъде възприето от народното представителство и да бъдат извършени тези промени между първо и второ четене“, коментира той."Въпреки, че не сме големи оптимисти, тъй като при тези съкретени срокове, при този състав на комисията и отношение към предложенията, не смятаме, че това нещо ще се случи, но да видим“, посочи Добрин Иванов.Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, посочи, че днешният протест е бил планиран за 28 ноември, но са го изместили."Ако искаме нещо преди второ четане, когато са вече конкретните предложения, да се промени, сега е моментът да го кажем. И днеска излизат на протест работещите в НОИ, в НАП, в Агенцията за социално подпомагане, в Агенцията по заетост, Български държавни железници, "Български пощи“. Всички тези хора получиха ръст на субсидията, или на разходите за персонал - около 5%, много далечe от 10%, много далече от аналогичните им длъжности в частния сектор, много далече от всички тези милиарди, за които се говори в бюджета от самото по начало“, коментира той.