ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|АМ "Хемус" е блокирана
Има над 10 км задръстване. От НИМХ съобщиха, че за днес са обявен жълт и оранжев код за значителни валежи от дъжд и сняг в цяла България.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 25
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
С летни гуми в пороен дъжд: Какво да правим, ако колата ни не е г...
09:03 / 03.10.2025
Затвориха прохода "Петрохан"
08:44 / 03.10.2025
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненскот...
08:54 / 03.10.2025
Обявиха бедствено положение в Царево, затвориха училища и градини...
08:05 / 03.10.2025
Ето ги най-новите предупреждения!
08:06 / 03.10.2025
Експерт за измамите, свързани с еврото: Използвайте официалните н...
22:59 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета