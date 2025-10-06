Новини
АМ "Тракия" при Ихтиман е блокирана
Автор: Елиза Дечева 19:28
© Фокус
Седмицата започна, започнаха и задръстванията по най-товарената магистрала у нас. Огромно задръстване на АМ "Тракия" посока София, съобщи читател на "Фокус". 

По думите му, колите не се движат изобщо от близо час при Ихтиман посока столицата. 

Някои хора споделят в социалните мрежи, че километричната тапа се дължи на пускането на движението в три ленти посока Пловдив.



