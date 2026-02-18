АМ "Тракия" в района на Карнобат е много зле. Духа силен вятър, не е почистено и вали сняг.За това сигнализират шофьори в социалните мрежи. Към този час не се съобщава за проблеми в останалата част от магистралата.Шофирайте внимателно!