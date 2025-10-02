ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ: Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с подходящи гуми
В момента сняг вали на прохода "Петрохан“ и трасето се обработва от снегопочистващи машини, за да се осигури безопасността на пътуващите. "Фокус" припомня, че снежната обстановка изненада шофьорите, които не бяха с подходящи гуми. Заради дъжда, километрични тапи и катастрофи имаше както на АМ "Хемус", така и на АМ "Тракия".
Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и са в готовност за предприемане на необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.
Очаква се в периода 1-15 ноември, в зависимост от метеорологичните условия, да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна. Ако прогнозите на синоптиците предвидят трайно понижение на температурите е възможно зимното поддържане във високопланинските райони и проходите, където температурите са по-ниски и има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин, да бъде въведено и по-рано. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо при прогноза за влошаване на времето, за да се осигури проходимостта на пътищата.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си за движение през зимните месеци, да не чакат първите минусови температури, и да следят за доброто техническо състояние на превозното средство.
Още по темата:
