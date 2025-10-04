Новини
АПИ: Тунелите "Витиня" и "Ечемишка" на АМ "Хемус" са без осветление заради авария
Автор: Елиза Дечева 17:50
©
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост през тунелите "Витиня“ и "Ечемишка“ на АМ "Хемус“. Съоръженията са без осветление поради авария на далекопровод.

Екипите работят за възстановяване на електричеството в максимално кратки срокове. В следобедните часове бе възстановено осветлението в тунел "Топли дол“.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.








Статистика: