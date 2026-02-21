644 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия. Сняг продължава да вали в почти цялата страна. Работата продължава, за да се осигури безопасността на движение.Временно поради обилен снеговалеж и почистване на пътните платна е спряно движението на камиони над 12 т по пътя Русе – Разград и през "Котленския“ проход. Ограничение за МПС над 10 т има в участъка Русе – Бяла. Планинските проходи "Превала“ и "Рожен“ са затворени за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета.Свлачища и опасност от падащи камъни наложиха временни ограничения в движението в областите София и Пазарджик. Преминаването по път II-82 София – Самоков, в района на "Златна рибка“ , продължава да ограничено поради паднала скална маса. Обходното трасе е по път III-181 Бистрица – Железница – Ярема – Самоков. В област Пазарджик затворен за движение е участъкът от път ІІ-84 между село Варвара и гара Костандово (от км 10 до км 29). Причината е надвиснала скала над пътното платно. Осигурени са обходни трасета през път II-37 Пещера – Батак и път III-842 Белово – Юндола.За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.