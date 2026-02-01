Сняг вали в областите Видин, Ловеч, Монтана и Пазарджик. Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Това показват данните на Агенция "Пътна инфраструктура" от тази сутрин.Температурите са в интервала от -5°С до +7°С. Времето над страната е облачно, а слаб вятър духа в почти цялата страна.Към момента пътищата са обработени проходими при зимни условия.- До 50 м по АМ "Хемус“ от км 34 до км 45; АМ "Тракия“ от км 50 до км 55.- До 100 м в района на прохода "Петрохан“.