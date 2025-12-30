АПИ съобщава за заледени участъци и силен вятър в няколко области от страната
Вятър духа в областите Видин, Добрич, Пазарджик, Русе, Сливен, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.
Температурите са в интервала от -9° С до +5°С. Времето над страната е предимно ясно.
Ограничена видимост поради мъгла:
- До 50 м в област Враца
Шофирайте отговорно!
