Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщават от АПИ.Вятър духа в областите Видин, Добрич, Пазарджик, Русе, Сливен, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.Температурите са в интервала от -9° С до +5°С. Времето над страната е предимно ясно.Ограничена видимост поради мъгла:- До 50 м в област ВрацаШофирайте отговорно!