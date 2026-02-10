АПС: Аднрей Гюров е най-отдалеченият служебен премиер
© ФОКУС
Това каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков по време на консултациите при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
“Ние имаме нашето виждаме: Аднрей Гюров е най-отдалеченият служебен премиер", допълни той.
От АПС призоваха президента да наложи вето на закона за промени Изборния кодекс, които предвиждат да се ограничат до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС.
Още по темата
/
Проф. Антоанета Христова: Андрей Гюров е максимално отдалечен от управляващите и приближен до опозицията
09.02
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
08.02
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше отдавна да е назначил служебно правителство
07.02
Иво Христов: Ако бях в позицията на Бойко Борисов, също щях да имам по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ
07.02
Още от категорията
/
Емил Соколов за случая "Петрохан": По-големият въпрос е защо секти, които се занимават с деца и организират лагери, не се разследват
09.02
Проф. Минеков за о-в Св св. Кирик и Юлита: Абсолютно предателство към нашето културно наследство
09.02
Заменят лева и стотинката в учебниците с евро от следващата учебна година, голямо издателство вече предложи на МОН
09.02
Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
09.02
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Пътен експерт: Някои "зелени" организации взимат финансови пакети от чужди държави, за да саботират важните за страната ни проекти
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Почина Георги Лебамов
10:38
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.