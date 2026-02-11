Илияна Йотова да избере Андрей Гюров за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.
"Представеното правителство да наблюдава и съблюдава всичко това, което коментираме последните два месеца, и това, което чухме от българските избиратели. Да се организира по възможно най-добър начин прозрачен публичен избор - честни избори", заяви още той.
Според АПС организацията на честните избори е ангажимент на всички участници в процеса. Депутатът определи Андрей Гюров като "най-отдалечен" от модела на завладяна държава и подчерта, че това го прави подходящ за поста служебен премиер.
АПС: Андрей Гюров е най-отдалечен от модела на завладяна държава
