АПС поискаха изслушване в пленарна зала за санкциите срещу "Лукойл"
Севим Али подчерта, че рафинерията в Бургас е част от стратегическата енергийна инфраструктура на България и че е важно гражданите да бъдат уверени, че пазарът на горива ще остане стабилен и обезпечен, въпреки международните събития.
От АПС коментираха и темата с Бюджет 2026. От парламентарната група изразиха притеснение, че може да се стигне до увеличение на здравноосигурителната вноска, ако бъдат приети исканията на медицинските специалисти за по-високи възнаграждения.
"Мислим, че тази година бюджетната процедура ще закъснее и няма да се изпълни в определените от законодателството срокове", каза от своя страна Хасан Адемов от АПС.
Той напомни, че по Закона за публичните финанси проектите за държавния бюджет, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на Държавното обществено осигуряване трябва да бъдат внесени до 31 октомври.
"Срокът за внасяне на бюджета е 31 октомври, а в Народното събрание законопроектът трябва да бъде внесен до 15 октомври. Не разполагаме с никаква информация как ще изглежда макрорамката на бюджета, което обикновено се знае в хода на бюджетната процедура“, отбеляза още Адемов и допълни, че обикновено още в хода на бюджетната подготовка има предварителна яснота за основните параметри.
"В Кодекса на труда е отбелязано, че до 1 септември на предходната година Министерският съвет трябва да определи с постановление размера на минималната работна заплата за следващата година“, добави народният представител.
"Предвижда се да не се увеличи здравната вноска, но ако бъдат изпълнени исканията на медиците, не ни е ясно откъде ще дойдат парите“, каза Адемов.
