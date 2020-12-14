Àä! Â íàéëîíîâ ÷óâàë îòêðèõà äâå îòðÿçàíè ðúöå, íà äðóãî ìÿñòî - êðàêàòà!

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Íà ñåïàðèðàùà èíñòàëàöèÿ ñà îòêðèòè äâàòà êðàêà íà òðóïà, à â õîäà íà ðàçñëåäâàíåòî å îòêðèò è òîðñúò. Êúì ìîìåíòà èìà åäèí çàïîäîçðÿí è çàäúðæàí. Òîé å íà ðàçïèò â ïîëèöèÿòà. Çàñåãà îò òàì îòêàçâàò êîìåíòàð ïî ñëó÷àÿ, î÷àêâà ñå äà èìà áðèôèíã, íà êîéòî äà ñå ðàçêðèå ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ.








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