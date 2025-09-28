Ад на АМ "Тракия"

© Илюстративна снимка Временно движението по АМ "Тракия" при км 225, в посока София се осъществява в една лента, поради горящ ТИР. Това съобщават от агенция "Пътна Инфрасъруктура"



Ограничава се движението в активната и аварийна ленти. Трафикът и се пренасочва в изпреварващата лента.