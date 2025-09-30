ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ад на АМ "Тракия"! Автомобилите почти не се движат
"Тапата започва на 21-ви километър, почти не се движим", казват шофьорите.
По-рано днсе ви съобщихме, че километрична тапа има и в посока столицата.
Припомняме, че последните дни пътуващите прекараха часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.
От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.
Шофирайте внимателно!
