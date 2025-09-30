Ад на АМ "Тракия"! Автомобилите почти не се движат

© Facebook Ужасът на АМ "Тракия" продължава. Пътуващи съобщават, че се е образувало задръстване в посока Бургас, между София и Пловдив и става все по-сериозно.



"Тапата започва на 21-ви километър, почти не се движим", казват шофьорите.



По-рано днсе ви съобщихме, че километрична тапа има и в посока столицата.



Припомняме, че последните дни пътуващите прекараха часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.



От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.



Шофирайте внимателно!