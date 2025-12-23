Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Целта е уеднаквяване на правилата, повишаване на сигурността и опростяване на процедурите за издаване и използване на удостоверения за електронен подпис в държавната администрация.
Промените предвиждат задължително използване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) при извършване на електронни изявления от името на администрацията и при работа на служителите с информационни системи, регистри, бази данни и системи за електронен документооборот.
Опростяват се и вътрешните процедури в администрациите, свързани с издаването на КУКЕП.
Предвижда се валидирането на електронни подписи да се извършва и чрез инструмента на Европейската комисия, който проверява подписите спрямо доверителните списъци на всички държави членки и на трети държави с действащи споразумения с Европейския съюз.
Приетите измененията на НУЕПА ще имат за резултат: по-висока правна сигурност и по- голямо доверие в предоставяните електронните административни услуги; по-ефективни процеси чрез по-ясни и опростени правила за издаване, използване и прекратяване на КУКЕП; намаляване на административната тежест и разходите чрез отпадане на необходимостта от поддръжка и надграждане на националния инструмент за валидиране, администриран досега от Министерството на електронното управление.
Сергей Пройчев
преди 5 ч. и 42 мин.
Няма проблем Кака Лена Уморена фалшифицираше подписи но се оказа че в тяхната кантора си менкали електронните подписи и всеки можел да го направи.После отиде да търси парапета.
