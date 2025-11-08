Значителна част от бюджетните проблеми, които разискваме през последните няколко седмици, могат да бъдат проследени до безконтролния и хаотичен подход към разходите за персонал в публичната сфера – от широкото приложение на автоматизирани механизми за заплатите, през непрозрачните и неразбираеми бонусни системи до безпочвените двуцифрени увеличения от пролетта на 2025 г. Това казва икономистът от ИПИ Адриан Николов. Тук ще опитаме да щрихираме основните параметри (без каквато и да било претенция за изчерпателност) на правилния подход към управлението на разходите за персонал в публичната сфера, които могат да послужат за основа на разговора.Най-малкото, че в тази категория влизат голям брой учители, здравни работници, заети в сигурността, но и над 100 хиляди души администрация. Подходът към определянето на заплащането на тези различни групи се нуждае от различни критерии.Причина за това са, че реалните възнаграждения имат много повече компоненти – бонуси, материално стимулиране, представителни разходи… Списъкът е дълъг. Публичният дебат следва да се основава именно върху крайния разход на работодателя, а именно колко струва конкретният работник на държавата, а крайната цел – да се опрости структурата ѝ чрез елиминирането на максимално много от тези елементи.Обвързването на заплати с динамиката на средната е оправдано само в професии, където има непреодолимо голям дефицит на работници, както беше с учителите към средата на миналото десетилетие (и както е днес при медицинските сестри). За останалите е приемливо да се отчитат макроикономически фактори – инфлацията да речем, за да сме сигурни че работниците не обедняват – но автоматизмът, съчетан с липса на реформи, води до бързо излизане на бюджетните разходи за труд извън релси.поставени от работниците в обществената сфера, според особеностите на работата на определените институции. Такива цели най-добре да си поставят самите те – амбициозни, но постижими, пряко свързани с подобряването на ефективността и резултатите от работата. Прослуженото време следва да отпадне като критерий за ежегодно увеличение на заплатите на служители в бюджетни сектори, при които има въведена вече система за оценка на изпълнението на целите и възможности за повишение в длъжност или ранг.По този начин ръководителите на институциите определят общата си нужда от финансов ресурс, за да се обезпечи с работници.При такъв подход с колкото по-малко хора институциите успяват да вършат работата си и да постигат заложените цели, толкова по-добре ще бъдат платени те, което създава пряк стимул за оптимизация на броя на работниците.Понастоящем институциите нямат задължение да защитават потребността си от работници, а анализът на функциите се прави неравномерно, където изобщо се прави. В резултат външният поглед (в това число този на министерство на финансите) не може да знае дали щатът е оправдан с реална потребност от човешки ресурс.Включването на динамиката на възнагражденията в програма, която залага ръста (и критериите за него) с хоризонт 2-3 години напред, позволява предвидимост и създава възможност за планиране както за държавния бюджет и ръководителите на институции, така и за самите служители.който включва оценка за влиянието на автоматизацията върху нуждата от работници. Понастоящем това се случва на парче, а стимули за оптимизация на щата чрез дигитализация практически липсват.Това, разбира се, са само част от възможните подходи към реформата на формирането на заплащането в публичната сфера. Дори и възприемането на няколко от тях обаче би могло да има значителен положителен ефект върху настоящия хаос, да постави дебата и насоката за реформа в относително предвидимо русло и, в крайна сметка – да ограничи вредните фискални ефекти.