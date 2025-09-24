ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адът по АМ "Тракия" продължава и днес
Към този момент трафикът към Пловдив и Бургас е кошмарен. Образуват се километрични колони около Пазарджик. Шофьорите чакат с часове, за да стигнат от точка А до точка Б.
"Посока Пловдив колоната е от 17 до 24 км - колите почти не се движат! Нови хан - Вакарел е по-добрият избор за обход", съветват шофьори.
Ако нямате спешна работа, по-добре не тръгвайте. Причината за задръстванията са планирани ремонти.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
