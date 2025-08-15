ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Адвокат: 10 години затвор за шофьор, причинил смърт, защото му е прилошало. Същото наказание е за пияните и дрогираните
"Възникнаха неприятно противоречие и спорове между юристи по темата с предвидените наказания. На 4 август казах, че при член 115 "умишлено убийство" се предвижда наказание с долна граница 10 години. Това е за умишлено убийство с оръжие. След новата промяна при непредпазливи ПТП-та също се предвижда долна граница наказание от 10 години. Това, което аз казах, беше, че при един загинал и при счупена ръка, законодателят при новите промени е предвидил едно и също наказание. Това беше оспорено от колеги, започна да се върти като "снежна топка" в интернет. Последва отворено писмо на известна организация, в което е записано, че говоря неистини и внушения", заяви пред NOVA адвокат Буенова.
Тя прочете новата разпоредбата. "Наказанието по буква Б, т.е. това, което е променено на предходната алинея, се налага и когато е настъпила смърт и телесна повреда на едно или повече лица. Това не е променено. То препраща към горната алинея, която е променена - алинея трета, която при в новия закон пише 10 години", коментира юристът.
Според нея едно и също наказание ще бъде налагано и за пияни, и за дрогирани зад волана, но и за онези, на които може и да им е прилошало. "Тези хора, ако причинят смърт или счупена ръка, ще лежат в затвора минимум 10 години, наравно с пияните и дрогираните", смята адвокатката.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 88
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се ...
09:47 / 15.08.2025
Габи Руменова с трогателна история за духовните ни устои
09:32 / 15.08.2025
Диана Русинова: Дрифтаджия минал на червено, на 21 години
09:34 / 15.08.2025
Цял един град почете своя столетник
09:34 / 15.08.2025
Тези зодии тръгват по нов път
09:02 / 15.08.2025
При какви условия и кога ще ни таксуват при обмяната на монети и ...
09:16 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета