Адвокат: Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на огнестрелно оръжие
Автор: Екип Burgas24.bg 21:15
©
"Мъж, облечен в предпазен костюм, влиза безпрепятствено в общинска служба в Димитровград, носейки две кофи с лайна и залива с тях началничката.

В София служител на ЦГМ нокаутира двама тарикати, които се мъчат да свалят поставена им за неправилно паркиране скоба.

Майки се бият и си скубят косите пред пищящите си деца в столичен МОЛ.

Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на огнестрелно оръжие, че щяхме да се изтрепем като пилци".

"Това написа в социалната мрежа Фейсбук адвокат Стефан Левашки от Пловдив по повод някои от по-злободневните теми в милата ни Родина. Коментарите оставяме на Вас..."








