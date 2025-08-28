ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат: Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на огнестрелно оръжие
В София служител на ЦГМ нокаутира двама тарикати, които се мъчат да свалят поставена им за неправилно паркиране скоба.
Майки се бият и си скубят косите пред пищящите си деца в столичен МОЛ.
Добре че у нас не е разрешено свободното притежание на огнестрелно оръжие, че щяхме да се изтрепем като пилци".
Това написа в социалната мрежа Фейсбук адвокат Стефан Левашки от Пловдив по повод някои от по-злободневните теми в милата ни Родина. Коментарите оставяме на Вас...
