Адвокат: Дори да се приеме нова наредба за салоните за красота, вероятно тя няма да се спазва
Адвокатката подчерта, че контролът от страна на институциите в момента е по-скоро формален и често проверките не водят до реални резултати.
Тя припомни, че мотивите за проекта са свързани с разграничаването на медицинските от козметичните дейности, особено след случаите с тежки усложнения при прилагане на ботолинов токсин. Според адвокатката в проекта липсва ясно определение кои процедури са медицински и кои – козметични.
Костадинова отбеляза, че това създава сериозни проблеми както за добросъвестните козметици, така и за пациентите, които често не знаят към кого да се обърнат. По думите ѝ неяснотата води до практики, при които в козметични салони и апартаменти се извършват медицински интервенции без необходимата квалификация.
"Докато инжектирането на ботолинов токсин и поставянето на дермални филъри не бъде ясно определено като медицинска дейност, ще продължава да има сериозни усложнения“, предупреди тя пред NOVA.
Тя обърна внимание и на венозните "вливки“, които масово се предлагат като разкрасителни процедури.
Според Стъдинова тези практики са незаконосъобразни и крият сериозни рискове за здравето, тъй като често се използват вещества, които не са разрешени за венозно приложение. Тя даде пример с глутатиона и някои витамини, които могат да предизвикат тежки алергични реакции и усложнения.
