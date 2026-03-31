Адвокатът Зорница Костова заяви, че по делото, свързано с т.нар. "прокурорски син“ от Перник, има сериозни притеснения както относно достъпа до информация, така и за възможен натиск върху свидетели, пише NOVA.По думите ѝ е направен опит да бъде получена информация по предходно разследване, по което Васил Михайлов е обвиняем, но такъв достъп е бил отказан. Костова посочи още, че има данни за заплахи към други лица чрез посредници, като според нея част от потенциалните свидетели се страхуват да дадат показания.Адвокатът твърди, че по случая работят множество разследващи, а според наличната информация Михайлов е избягал в посока гробищния парк край село Люлин след опита за убийство на полицейски служител и баща му. По-късно, по думите ѝ, той е бил укрит в Боровец, като това се е случило още в нощта на нападението. Костова добави, че другият заподозрян – 22-годишният Х.С. – е получил помощ и е бил укрит в хотел в Перник.Тя посочи и предишни прояви, свързани с Михайлов, включително случай от февруари тази година, при който, по нейни данни, са били палени автомобили на полицейски служители. По думите ѝ при последвала акция на органите на реда са били изградени заграждения, но Михайлов е успял да избегне задържане при опит за арест.Според Костова има индикации, че заподозреният може да се опитва да напусне страната, като вече е търсил и получил финансова помощ от свои близки.Припомняме, че под ръководството на прокуратурата се води разследване за опит за убийство на полицейски служител от ГДБОП и баща му в пернишкото село Люлин. Според разследващите, на 25 март въоръжени и маскирани лица са се насочили към дома на служителя, но след произведени предупредителни изстрели са се оттеглили.Обвиняемият по делото е задържан за срок до 72 часа, като предстои съдът да реши дали да му бъде наложена постоянна мярка "задържане под стража“. Разследването продължава, като се издирва и вторият участник в нападението, за който се смята, че е именно "прокурорския син".